Gewonde bij steekpartij in huis met arbeidsmigranten, verdachte opgepakt

Vandaag om 11:43 • Aangepast vandaag om 12:19
Bij een steekpartij in een huis in Hoogeloon waar arbeidsmigranten wonen, is donderdagochtend iemand lichtgewond geraakt. Het 28-jarige slachtoffer is familie van de verdachte (35), die na de steekpartij rennend op de vlucht sloeg. Hij is inmiddels opgepakt.
De verdachte werd door agenten gevonden in de bosjes, waar hij zich verschool na de steekpartij. Volgens een agent had de man 'een flinke tocht' afgelegd.

De politie zoekt in de omgeving naar het steekwapen en doet verder onderzoek in het huis.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
