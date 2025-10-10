Na lange revalidatie is Maxim klaar voor de halve marathon: 'Het kriebelde'

Als een tekenfilmfiguur, zo lag Maxim van Elderen in 2018 op de grond na een ongeluk met haar fiets. “Als iemand in zo’n tekenfilm valt, liggen de beentjes er gek bij”, zegt de 36-jarige Boxtelse. Haar linkerbeen liep veel schade op en het herstel duurde lang. Vorig jaar voelde Maxim hardloopkriebels in haar lichaam en begon ze met een sportieve uitdaging: pijnloos de halve marathon van Eindhoven lopen.

Het was een avond in juni 2018. Maxim ging naar een feestje, negen maanden na haar eerste zwangerschap. “Het werd een gezellige avond, echt keileuk. Maar toen we terug naar huis fietsten, viel ik superongelukkig. Mijn partner en een vriend van ons zagen direct dat het niet goed zat met mijn knie, die lag er heel onnatuurlijk bij.”

De ambulance kwam en Maxim moest mee naar het ziekenhuis. Ze bleek door de val ook een hoofdwond en een hersenschudding te hebben opgelopen. Ze werd ’s ochtends vroeg in het ziekenhuis wakker met een brace om haar linkerbeen, van lies tot enkel. Haar binnenste knieband en voorste kruisband waren gescheurd en er zat een scheur in haar meniscus.

“De kruisband kon alleen maar met een operatie worden hersteld. Dat heb ik bewust niet laten doen, omdat we thuis een jong kindje hadden die langzaam begon te lopen. De kruisband had ik niet per se nodig voor datgene wat ik deed." Wel kreeg Maxim van de artsen een taak mee: "Ik moest er in eerste instantie voor zorgen dat ik door bezoekjes aan de fysiotherapeut en door sportoefeningen de spieren eromheen sterk hield. Als ik dat deed, dan zou ik gewoon kunnen functioneren.”