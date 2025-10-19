Deze 70-plussers gaan naar een WK en Hans van Breukelen gaat hen leiden

70-plussers die meedoen aan een WK voetbal? Kan gewoon. Cees Damen (72) uit Steenbergen en 78-jarige Jaap Rossen uit Eindhoven zitten komende week als enige Brabanders in de slectei van het WK Walking Football in het Spaanse Alicante. Oud-PSV-keeper Hans van Breukelen is de bondscoach. Als dat maar goed gaat.

Walking Football in Nederland is vanaf 60 jaar, maar voor het WK vanaf 21 oktober is een groep van 70-plussers samengesteld. Kees Kist is als aanvoerder de enige oud-international, de rest van de selectie komt van amateurclubs. De 'walking' internationals meldden zichzelf aan na een oproep van de KNVB. Van de 65 uitgekozen voetballers bleven er na een selectiedag twaalf over. Dat zijn veelal mannen, maar ook een paar voetbalsters. Er is gekeken naar voetbalkwaliteiten, maar ook naar sociale eigenschappen. “Met deze groep willen we aan Nederland laten zien hoe leuk Walking Football is,” zegt bondscoach Hans van Breukelen. “Het plezier, de beweging en het contact zijn voor iedereen.”

"Ik had altijd al de wens om bij een WK te zijn.

De 72-jarige Cees Damen voetbalt voor SC Welberg in zijn woonplaats Steenbergen en is actief bij Baronie in Breda. Toen hij hoorde dat er internationals werden gezocht, vroeg hij zijn zoon om advies.

“Ik heb een brief geschreven en uiteindelijk zat ik bij de laatste twaalf. Het is een fantastische beleving om een WK mee te mogen maken. Ik had altijd al de wens om bij een WK te zijn, maar dan als toeschouwer”, zegt hij gekleed in een trainingsjasje van NAC. Hij wordt daarom in de selectie 'Cees NAC' genoemd.

Het Nederlands team oefende tegen de Old Stars van PSV.

Op een veld van de KNVB Campus in Zeist is Damen één van de opvallendste spelers tijdens een training. Hij ziet er fit uit en test de keeper regelmatig met snoeiharde schoten. “Met een beetje balgevoel kom je een eind. Het mooie van Walking Football is dat we lekker aan het voetballen zijn, maar sociaal gezien is het heel belangrijk. Dit was een nieuwe groep waar je mee kennismaakt, sommigen hebben van alles meegemaakt. Maar er was snel een klik.” Jaap Rossen (78) speelt bij PSV Old Stars en gaat als oudste van de spelersgroep naar het WK. Hij kijkt uit naar het toernooi in Spanje, waarbij er wat andere regels zijn dan hij in Nederland gewend is. Zo mag de bal op hoofdhoogte worden gespeeld, terwijl dat hier maar tot de heup is. Ook zijn de goals groter. “Maar het grootste verschil is dat er bij de zestallen op het veld een keeper is. Je mag als veldspeler niet in het doelgebied komen, dus dat wordt opletten.”

"Je mag geen zweefmoment hebben."