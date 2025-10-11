Ruud (72) vreest dat deze ‘homobosjes’ verdwijnen: 'Meer dan alleen seks'

Een belangrijke ontmoetingsplek voor homo- en biseksuele mannen in Oss dreigt te verdwijnen door strengere handhaving. Ruud (72) weet niet wat hij zonder deze plek moet. “Zonder dit bos zou een groot deel van mijn seksleven verdwijnen”, zegt hij. Maar volgens hem is het veel meer dan een plek voor seks: het biedt mannen de ruimte om zichzelf te zijn.

Ruud kwam uit de kast toen hij bijna twintig jaar oud was. “Tot mijn achttiende had ik nooit gedacht dat ik homo was. Het duurde anderhalf jaar voordat ik het echt besefte, en nog eens een tijdje om het min of meer te accepteren. In die tijd werd dat gewoon niet geaccepteerd. Dat zorgde voor een enorme worsteling met mezelf.” Ruud had nog nooit ‘iets met mannen gedaan’ en wist niet hoe hij dat moest aanpakken. Een homo-ontmoetingsplek hielp hem daarbij. Terwijl Ruud de ontmoetingsplek in Berghem laat zien, vertelt hij: “Ik las ooit in een huis-aan-huisblad dat twee mannen in een park waren betrapt. Ik dacht: hé, gebeurt daar wat? Dus liep ik er op een avond langs. Dat was spannend. Toen kwam ik een jongen tegen. Dat was eigenlijk het startpunt van mijn seksleven.”

Volgens Ruud onderschatten veel mensen hoe belangrijk deze ontmoetingsplekken zijn. “Ruim driekwart van de mannen die hier komt, zit in een heterorelatie. Ze durven vaak niet uit te komen voor hun homoseksuele verlangens. Door toenemende agressie en minder tolerantie kiezen veel jongens en mannen voor een huwelijk of vriendin, ook al voelen ze zich anders.” Volgens Ruud is de mannenontmoetingsplek belangrijk, omdat mannen elkaar hier veilig en anoniem kunnen ontmoeten. “Je hoeft niets af te spreken en niemand weet wie je bent. Online afspreken kan riskant zijn, omdat je partner erachter kan komen. En de afspraak is: wat hier gebeurt, blijft hier.”

Toch wordt de ontmoetingsplek aan de Zevenbergseweg steeds minder bezocht. Volgens Ruud krijgen bezoekers vaker een boete voor kleine overtredingen. “De boa's handhaven hun eigen opvattingen. Het voelt ongelooflijk discriminerend”, zegt hij. Veel mannen durven daarom het risico niet meer te nemen. Een boete komt thuis op de deurmat, en de kans is dan groot dat partner of vriendin erachter komt. “Omdat die plek bekendstaat als de ‘homobosjes’ kan dat leiden tot vragen over wat iemand daar deed.” Ruud zelf is openlijk homo en is nog nooit bekeurd, maar hij is wel weggestuurd van de openbare weg. “De reden was dat ze me op deze plek al vaak hadden gezien. Maar dat is niet strafbaar", vertelt hij. "De boa stuurde niet alleen mij weg, maar ook veel andere mannen zonder goede reden."

