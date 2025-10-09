Gemeente zet plannen voor azc in ijskast: 'Te weinig steun vanuit Den Haag'

Er komt voorlopig geen opvang voor asielzoekers in Nistelrode. Het college van de de gemeente Bernheze, waar Nistelrode onder valt, heeft wel een locatie aangewezen, maar gaat geen verdere stappen zetten om het plan uit te voeren. De burgemeester en wethouders ervaren hiervoor te weinig steun vanuit de landelijke overheid. "De bal ligt in Den Haag", stelt het gemeentebestuur.

Het college heeft een opvanglocatie voor asielzoekers op het oog aan de Zevenbergen 10 in Nistelrode, een plek naast de A50. Maar het gemeentebestuur heeft dus besloten om het verdere proces stil te leggen.

Het gemeentebestuur geeft in een bericht aan te weinig 'steun en richting' te ervaren vanuit de regering in Den Haag. Bernheze zegt grote waarde te hechten aan een zorgvuldig proces bij de voorbereidingen en realisatie van een opvanglocatie. "Bij gebrek aan voldoende steun en een heldere koers vanuit de regering in Den Haag is dit nu vrijwel onmogelijk", stelt ze.

Bernheze kiest er daarom voor om niet verder te gaan met de voorbereidingen van een asielopvang. Het gemeentebestuur stipt aan dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Algemene Rekenkamer onlangs ook hun zorgen hebben geuit hierover richting het kabinet.

'Loopt uit de klauwen'

Zo stuurde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vorige maand een brandbrief naar het kabinet. "Het loopt uit de klauwen. Gemeentebesturen worden steeds verder belemmerd in hun werk: raadsvergaderingen over opvang worden ernstig verstoord, bestuurders geïntimideerd en de situatie rond Ter Apel escaleert opnieuw", schreef VNG-voorzitter Sharon Dijksma, de burgemeester van Utrecht.

De gemeenteraad van Bernheze zou in november een besluit nemen over de komst van de opvanglocatie. Dat gebeurt nu niet. De verwachting is dat het onderwerp op z’n vroegst pas na de zomer van 2026 weer op de agenda komt. Voor het zover is, gaat de gemeente eerst in gesprek met inwoners in de buurt van de beoogde opvanglocatie.