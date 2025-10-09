Zwaargewonde bij botsing tegen boom

Een inzittende van een auto is donderdagmiddag zwaargewond geraakt bij een botsing met een boom op de N289 bij Woensdrecht. De auto raakte zwaar beschadigd.

De brandweer, politie en een ambulance kwamen ter plaatse. Er landde ook een traumahelikopter bij de plek van het ongeluk.

Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek.