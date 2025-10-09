Navigatie overslaan

Zwaargewonde bij botsing tegen boom

Vandaag om 14:55 • Aangepast vandaag om 16:15
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
Een inzittende van een auto is donderdagmiddag zwaargewond geraakt bij een botsing met een boom op de N289 bij Woensdrecht. De auto raakte zwaar beschadigd.
Ron Vorstermans

De brandweer, politie en een ambulance kwamen ter plaatse. Er landde ook een traumahelikopter bij de plek van het ongeluk.

Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek.

