Medewerker stadhuis met de dood bedreigd, man (37) aangehouden

Een 37-jarige man heeft dinsdagochtend via de telefoon een medewerker van het stadhuis in Oosterhout met de dood bedreigd. De man zei ook dat hij naar het gemeentehuis aan het Slotjesveld zou komen. Daarop is de politie met kogelwerende vesten uitgerukt. Dezelfde middag kon de politie de man in Oosterhout aanhouden.

De gemeente schakelde uit voorzorg de politie in. "Wij nemen dit soort dreigementen altijd serieus. Dat we daarbij onze vesten dragen is uiteraard ook voor onze eigen veiligheid", vertelt een politiewoordvoerder. "Mijn collega's hebben direct een onderzoek ingesteld naar de verdachte en zijn verblijfplaats."

Volgens de Oosterhoutse burgemeester, Gerdo van Grootheest, heeft de gebeurtenis veel impact gehad op de medewerkers. "Vanzelfsprekend is een dergelijk incident onacceptabel. Van andere mensen blijf je af, fysiek en verbaal", zegt hij donderdag in een Facebookbericht.

Ook benoemt Grootheest dat het er momenteel hard aan toegaat in delen van de samenleving. "Met bepaald weinig goede voorbeelden op landelijk niveau. Er worden nogal eens woorden gebruikt die grenzen over gaan, waardoor de verbinding tussen mensen knapt. Zelfs bedreigingen richting bijvoorbeeld gekozen volksvertegenwoordigers, bestuurders en politiemensen."