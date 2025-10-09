Telstar-scenario voor Brabantse clubs? 'We zitten in de puberteit'

Met zeven van de twintig ploegen is Brabant hofleverancier in de Keuken Kampioen Divisie. Willem II en RKC Waalwijk degradeerden uit de Eredivisie, maar vier clubs (Jong PSV mag niet promoveren) hebben al vele jaren een abonnement op het tweede niveau van Nederland. Is er dit seizoen een Telstar-scenario en dus promotie mogelijk voor FC Den Bosch, TOP Oss, Helmond Sport of FC Eindhoven?

FC Den Bosch kwam vorig seizoen het dichtst in de buurt van promotie. Na een periodekampioenschap werd er verloren van Telstar in de play-offs. Ook dit seizoen zijn de Bosschenaren goed van start gegaan met nu een vijfde plek op de ranglijst. Nick de Groot maakt dat van dichtbij mee. De 24-jarige linksback speelt als sinds 2007 in het blauw-wit. "Mijn droom zou zijn om Eredivisie te spelen met FC Den Bosch, maar of dat realistisch is, weet ik niet. Onze doelstelling dit seizoen is de play-offs halen, maar wie weet wat er nog meer mogelijk is. Ik vind dat we een goede selectie hebben."

Het is niet vanzelfsprekend dat er gestreden wordt om de bovenste plekken in Stadion De Vliert. Vóór afgelopen seizoen was er al sinds 2019 geen nacompetitie meer gespeeld in de Brabantse hoofdstad. De laatste keer Eredivisie is twintig jaar geleden. De Groot: "In de toekomst zou FC Den Bosch een waardige Eredivisieclub kunnen zijn. Qua stad, maar ook in het stadion leeft het steeds meer. Maar om dat te bereiken moeten we nog heel veel stappen zetten."

Algemeen directeur Bas van Rossum, trainer Sjors Ultee en technisch directeur Linton Posthumus van TOP Oss.

TOP Oss heeft het laagste spelersbudget en is de enige Nederlandse profclub die nog nooit in de Eredivisie voetbalde. Trainer Sjors Ultee (38) is bezig aan zijn tweede seizoen en trof vorig jaar een club waar veel werk aan de winkel was. “Topsportklimaat is een modewoord, maar heel belangrijk. Het eerste jaar hebben we binnen de club hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen.”

"De technisch directeur of ik reden regelmatig naar de AH voor extra brood."

De veranderingen zaten bijvoorbeeld in krachttraining, videoanalyses en meer trainers. “Voetbal staat op 1. Dat betekent bijvoorbeeld iets kleins als niet boren in reclameborden tijdens een training, anders kunnen we niet praten. Maar ook iets structureels als ontbijt en lunch voor de spelers. Je kunt je voorstellen dat 25 topsporters heel veel eten. Het is regelmatig voorgekomen dat technisch directeur Linton Posthumus of ik naar de Albert Heijn reden voor extra brood.” De voorwaarden kloppen inmiddels volgens Ultee en dat moet gaan leiden tot betere prestaties. “Vorig jaar was het sportief gezien vaak inzakken en afwachten. In de zomer hebben we de selectie versterkt. Er staat nu een totaal ander TOP Oss op het veld. Hoe mooi zou het zijn als we mee kunnen doen om een periodetitel of een plek in het linkerrijtje. We voegen iets toe aan deze competitie in plaats van alleen maar opvulling te zijn.”

Jurgen Seegers, hoofdtrainer van Helmond Sport.

De laatste keer dat Helmond Sport in de Eredivisie voetbalde, was in het seizoen 1983/1984. Voorzitter Philippe van Esch sprak in 2022 de wens uit om binnen drie jaar te promoveren. Dat is niet gelukt en de Helmonders haalden niet eens de play-offs.

"Af en toe gebeuren er fantastische dingen."

Onder trainer Jurgen Seegers (49) hoopt de club de stap richting het toetje van de competitie te zetten. “Wij gaan voor de play-offs, want we kunnen heel goed voetballen. Helmond Sport is een mooie club, maar wel in de puberteit. Af en toe gebeuren er fantastische dingen, maar om volwassen te worden moeten er nog stappen worden gezet.” Seegers heeft geen selectie met veel spelers die gewend zijn voor prijzen te spelen. “Maar ik zie elke week de mentale vaardigheden groeien. De jongens moeten proberen snel 'ouder' te worden zonder dat we in leeftijd omhoog gaan.”

Maurice Verberne, trainer van FC Eindhoven.