Auto vliegt weiland in, bestuurder onder invloed van drugs

Een automobilist is donderdagmiddag op de Deutersestraat in Cromvoirt van de weg geraakt en met de auto op zijn kant in het weiland terechtgekomen. De bestuurder was onder invloed van drugs. De politie heeft hem aangehouden. Een ambulance kwam ter plaatse, maar er is niemand gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor drie. De man reed vanuit Den Bosch over de Deutersestraat. Hij reed vermoedelijk veel te hard over de drempels en verloor de macht over het stuur. Eerst raakte hij de linkerberm en daarna vloog de man over de rechterberm het weiland in.

Een wielrenner uit Vlijmen kon de auto net op tijd ontwijken door van zijn fiets te springen. Hij is niet gewond geraakt, maar wel flink geschrokken.

De auto is zwaar beschadigd geraakt en wordt uit het weiland weggetakeld. Er lekt olie uit en daarom zijn er ook natuurboa's aanwezig. De bestuurder heeft ook vier bekeuringen gekregen, goed voor zo'n 550 euro, omdat de auto vier gladde banden had.