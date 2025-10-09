Vernielde soldatenbeelden komen voorlopig niet meer terug

De twee soldatenbeelden die in Schijndel en Veghel stonden, komen voorlopig niet terug. De beelden van een soldaat uit de Tweede Wereldoorlog werden afgelopen tijd meerdere keren weggehaald en vernield. De gemeente Meierijstad gaat de beelden komende winter opslaan in een depot. Ze gebruikt die periode om na te denken over hoe het daarna verder moet.

De beelden staan in Eerde, Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Of stonden, want die in Schijndel en Veghel zijn ze weggehaald door de gemeente. De beelden waren meermaals het doelpunt van vandalisme.

In de gemeente Meierijstad staan in totaal vier beelden van soldaten, zittend op een bankje. Het is een eerbetoon aan de militairen van de 101st Airborne Division, die een belangrijke rol speelden bij de bevrijding van de regio in 1944.

Beelden onthoofd en gestolen

Het begon in mei. Toen werd het beeld in Schijndel gestolen en ergens anders neergezet. In juni werden de geweren van de soldaten in Schijndel en Veghel afgezaagd. En in juli verdween het standbeeld in Schijndel opnieuw.

De gemeente besloot toen uit voorzorg het beeld in Sint-Oedenrode tijdelijk weg te halen. Deze bleek niet stevig vast te zitten. Vervolgens is de hele zomer getest hoe de soldaten steviger vastgemaakt konden worden.

Aanpassingen geen effect

In september zaten alle soldaten netjes op hun plek. Het beeld in Schijndel werd zelfs verplaatst: van de voorkant van het klooster naar de achterkant. Maar de aanpassingen mochten niet baten.

In de nacht van 12 op 13 september werd het hoofd van de soldaat in Veghel onherstelbaar beschadigd. Volgens de gemeente meldde de dader zichzelf daarna bij de politie. Afgelopen woensdag was het beeld in Schijndel weer aan de beurt: de soldaat werd onthoofd.

De laatste actie is voor de gemeente Meierijstad aanleiding om alle vier de beelden weg te halen. Ze worden in ieder geval deze winter niet meer teruggezet. "De gemeente Meierijstad gebruikt die periode om, onder andere in overleg met de leverancier, te bezien hoe het verder moet met de soldaten", meldt ze.