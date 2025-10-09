Dieren herplaatst en verblijven aangepast bij beruchte kinderboerderij
Volgens de gemeente zijn de dieren recent opnieuw bekeken door een dierenarts en de LID. “Bij sommige dieren is overgewicht geconstateerd. Ook zijn er opmerkingen gemaakt over het aantal dieren in verhouding tot hun verblijf, en zijn sommige verblijven gedateerd”, laat een woordvoerder weten.
Dieren herplaatsen en verblijven aanpassen
De gemeente zegt de adviezen van de dierenarts op te volgen. “We gaan het aantal dieren terugbrengen door ze te herplaatsen en de verblijven aanpassen zodat ze weer toekomstbestendig zijn.” Het terugdringen van overgewicht blijkt lastig, omdat bezoekers de dieren vaak van buitenaf voeren. “Dat maakt het moeilijk om grip te houden op het voerbeleid", geeft de gemeente toe.
Ook een externe deskundige keek mee naar de huisvesting. Die adviseerde om verblijven te verbeteren en het aantal dieren te beperken. “We hebben gekeken naar het herplaatsen van dieren en het aanpassen van verblijven, en gaan hier actie op ondernemen."
Daarnaast is de begeleiding van vrijwilligers op de kinderboerderij opgevoerd. “We hebben afspraken gemaakt en er is vaker een deskundige aanwezig om te monitoren en te sturen.”
Dieren niet binnen regels
Opvallend is dat sommige dieren niet binnen de regels voor kinderboerderijen vallen. Sinds 1 juli 2024 geldt een nieuwe wet waarin is vastgelegd welke dieren wel of niet op kinderboerderijen mogen worden gehouden. “Sommige dieren staan niet op de huis- en hobbydierenlijst. Wij gaan erop sturen dat die dieren worden herplaatst." Het is niet duidelijk om welke dieren het gaat.
Jarenlange klachten
De nieuwe maatregelen volgen na jarenlange onrust rond de kinderboerderij. Sinds 2019 kwamen er volgens de gemeente 33 meldingen binnen over de dieren, de inrichting en het beheer. Op verschillende beelden waren onder meer konijnen in kleine kooien te zien, een dode wallaby op het gras en een geit die hardhandig werd aangepakt. Omwonenden spraken toen van verwaarlozing en een levendige dierenhandel rondom het park.
De gemeente, eigenaar van de kinderboerderij, gaf destijds een waarschuwing en kondigde aan om strengere maatregelen te overwegen. Wethouder Rik Dijkhoff zei toen dat de kinderboerderij niet met de tijd is meegegaan en dat er dringend iets moest gebeuren. “Als we het geld of de moeite niet waard vinden, zullen we de kinderboerderij sluiten."
Volgens de gemeente is de situatie inmiddels flink verbeterd. Een dierenarts, de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn en een externe deskundige houden het welzijn van de dieren nu goed in de gaten. De gemeente zegt dat de zorg voor de dieren daarmee op orde is. Maar of omwonenden dat ook zo ervaren, moet de komende tijd blijken.