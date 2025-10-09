Dieren herplaatst en verblijven aangepast bij beruchte kinderboerderij

De gemeente Best heeft ingegrepen bij de kinderboerderij Wilhelminapark. Afgelopen tijd zijn meerdere meldingen over misstanden binnengekomen, omdat de dieren slecht zouden worden verzorgd. Na een inspectie door een dierenarts en de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) blijkt dat sommige dieren te dik zijn en dat een aantal verblijven niet meer aan de eisen voldoet. De gemeente zegt dat het dierenwelzijn nu beter wordt bewaakt.

Volgens de gemeente zijn de dieren recent opnieuw bekeken door een dierenarts en de LID. “Bij sommige dieren is overgewicht geconstateerd. Ook zijn er opmerkingen gemaakt over het aantal dieren in verhouding tot hun verblijf, en zijn sommige verblijven gedateerd”, laat een woordvoerder weten.



Dieren herplaatsen en verblijven aanpassen

De gemeente zegt de adviezen van de dierenarts op te volgen. “We gaan het aantal dieren terugbrengen door ze te herplaatsen en de verblijven aanpassen zodat ze weer toekomstbestendig zijn.” Het terugdringen van overgewicht blijkt lastig, omdat bezoekers de dieren vaak van buitenaf voeren. “Dat maakt het moeilijk om grip te houden op het voerbeleid", geeft de gemeente toe.



Ook een externe deskundige keek mee naar de huisvesting. Die adviseerde om verblijven te verbeteren en het aantal dieren te beperken. “We hebben gekeken naar het herplaatsen van dieren en het aanpassen van verblijven, en gaan hier actie op ondernemen."



Daarnaast is de begeleiding van vrijwilligers op de kinderboerderij opgevoerd. “We hebben afspraken gemaakt en er is vaker een deskundige aanwezig om te monitoren en te sturen.”



Dieren niet binnen regels

Opvallend is dat sommige dieren niet binnen de regels voor kinderboerderijen vallen. Sinds 1 juli 2024 geldt een nieuwe wet waarin is vastgelegd welke dieren wel of niet op kinderboerderijen mogen worden gehouden. “Sommige dieren staan niet op de huis- en hobbydierenlijst. Wij gaan erop sturen dat die dieren worden herplaatst." Het is niet duidelijk om welke dieren het gaat.



Jarenlange klachten

De nieuwe maatregelen volgen na jarenlange onrust rond de kinderboerderij. Sinds 2019 kwamen er volgens de gemeente 33 meldingen binnen over de dieren, de inrichting en het beheer. Op verschillende beelden waren onder meer konijnen in kleine kooien te zien, een dode wallaby op het gras en een geit die hardhandig werd aangepakt. Omwonenden spraken toen van verwaarlozing en een levendige dierenhandel rondom het park.