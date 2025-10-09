Mouad speelt tegen topvoetballer Mo Salah en krijgt compliment van hem

Voor voetballer Mouad Hassan stond woensdagavond wel een hele bijzondere wedstrijd op de planning. Met Djibouti, een land in de Hoorn van Afrika, nam de Bosschenaar het op tegen het Egypte van Liverpool-ster Mohamed Salah. De speler van Kozakken Boys uit Werkendam kreeg zelfs nog even de kans om met hem te praten.

Dat hij nu als amateur op het veld stomnd tegen een van de beste voetballers ter wereld, is wel heel bijzonder: "Dat kan niemand op het niveau waar ik nu speel zeggen. Zelfs in de Eredivisie zijn het er niet veel."

"Echt een jongensdroom die uitkomt", vertelt Mouad met een brede lach. De 25-jarige rechtsbuiten speelde in de jeugd van CHC in Den Bosch, waarna hij via OJC Rosmalen en UNA uit Veldhoven afgelopen zomer bij Kozakken Boys terechtkwam, de club die uitkomt op het hoogste amateurniveau van Nederland.

Djibouti

Ondanks dat het WK-kwalificatieduel voor Djibouti met 0-3 verloren ging, kijkt de rappe buitenspeler positief terug op de wedstrijd: "De mensen uit Djibouti waren trots, omdat we tegen topspelers speelden. Het is voor hen een fulltime job, maar voor ons is dat niet het geval." Hassan werkt namelijk nog als persoonlijk begeleider met blinde en slechtziende mensen in Vught.

Moeder Hassan heeft haar roots liggen in Djibouti, waardoor hij uit kan komen voor het Afrikaanse land. "Mijn oom heeft vroeger ook voor Djibouti gespeeld, dus via familie wist de bond dat ik ook voetbal. Ik was er pas één keer geweest in mijn leven, maar ik ben trots dat ik voor dit land mag spelen." Djibouti staat momenteel op plaats 193 van de FIFA-ranking

Gesprek met Salah

Mouad zelf was ook tevreden met zijn prestaties: "Ik had een paar mooie dribbels en acties, dus ik heb er een goed gevoel aan overgehouden." Wie ook wel over hem te spreken was, was superster Mo Salah: "Ik kon hem na de wedstrijd snel een hand geven en toen zei hij 'goed gespeeld'."

Ook bij Kozakken Boys laat Mouad zich dit seizoen zien met goals en assists. De 25-jarige zou graag nog de stap maken naar het profvoetbal: "Er zaten wat scouts op de tribune, ik hoop dat een profclub mij de kans wil geven. Maar ik denk dat Salah mij wel tipt bij Liverpool", grapt Mouad.

Het shirt van de ster van Liverpool heeft hij (nog) niet weten te bemachtigen: "Wij spelen allebei op rechtsbuiten, dus alle spelers die tegenover hem stonden hadden het voor de wedstrijd al gevraagd. Gelukkig heeft de teammanager nog twee gesigneerde shirts gekregen. En eentje is er aan mij beloofd. Dus hopelijk komt dat goed."