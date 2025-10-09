Navigatie overslaan

Scooterrijder (84) overleden na botsing met auto in Breda

Vandaag om 18:57 • Aangepast vandaag om 19:21
De scooter raakte zwaar beschadigd (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
De 84-jarige man uit Tilburg die dinsdag zwaargewond raakte bij een verkeersongeval in Breda, is overleden. Dat meldt de politie donderdag. De man kwam op de Tilburgseweg (N282) op zijn scooter in botsing met een auto.
Profielfoto van Mees van Roosmalen
Geschreven door
Mees van Roosmalen

Het ongeval gebeurde dinsdag 7 oktober, iets voor twaalf uur ’s middags, op de kruising van de Tilburgseweg met de oprit van de A27. Hulpdiensten rukten massaal uit. De scooterrijder werd ter plekke gereanimeerd en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook landde er een traumahelikopter in de buurt van de plek van het ongeluk.

In het ziekenhuis is de Tilburger later aan zijn verwondingen overleden, zo laat de politie weten. De automobilist raakte niet gewond. Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake was van rijden onder invloed.

De politie onderzoekt nog hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren.

