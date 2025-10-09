Kogelregen bij vrouw (68) en Nationale Krokettendag: dit gebeurde vandaag

Van een schietpartij bij het huis van een 68-jarige vrouw tot een vette hap op Nationale Krokettendag: dit zijn de vier verhalen die je donderdag gelezen moet hebben.

In Helmond zijn acht kogels afgevuurd op het huis van een 68-jarige vrouw. De bewoonster, die al 30 jaar in het huis woont, raakte niet gewond maar is zwaar aangeslagen. Burgemeester Sjoerd Potters heeft aangekondigd de buurt te bezoeken om met bewoners te praten. De politie onderzoekt de zaak. Hier lees je het hele verhaal:

Een mysterieuze lichtslinger trok donderdagochtend de aandacht van vele Brabanders. Het bleek te gaan om een treintje satellieten van Starlinks, onderdeel van Elon Musks SpaceX. De satellietformatie, die dinsdag werd gelanceerd, zal de komende dagen nog zichtbaar zijn boven Nederland. Check het hier.

Studenten van de Breda University of Applied Sciences (BUas) mochten woensdagavond koken voor koningin Máxima. De studenten serveerden een viergangendiner volgens strikt protocol - zelfs 'eet smakelijk' zeggen was verboden. De spanning was groot, maar alles verliep vlekkeloos. Lees hier het hele verhaal: