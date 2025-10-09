Schietpartijen en explosie bij huizen in Helmond: man (19) aangehouden

Een 19-jarige man uit Helmond is donderdagavond aangehouden voor betrokkenheid bij een ontploffing, een schietpartij en de beschieting van een huis in Helmond deze week. Het is nog niet duidelijk wat zijn precieze rol is geweest bij de geweldsincidenten.

Woensdagnacht werd een huis aan de Jan Stevensstraat in Helmond onder vuur genomen. Er werd acht keer geschoten. Tijdens de schietpartij was de 68-jarige bewoonster thuis. Ze raakte niet gewond, maar was erg geschrokken van de gebeurtenis. "Ze woont hier al dertig jaar en er is nooit wat gebeurd", vertelde haar dochter eerder.

Een dag eerder, dinsdagnacht, werden de voordeur en een raam van een huis aan de Ricoutsvoort in Helmond vernield. De politie laat weten dat op camerabeelden is te zien dat een man met een jas met capuchon van het huis wegfietst. Niet veel later volgde de ontploffing bij de voordeur, vermoedelijk door vuurwerk. Niemand is gewond geraakt bij de explosie.

En vorige week woensdag nam een aantal mensen elkaar op de Klaverhof in Helmond onder vuur. De volgende ochtend zag een vrouw dat haar geparkeerde auto beschadigd was geraakt. De politie deed onderzoek en het bleek om een kogel te gaan. Op camerabeelden is te zien dat rond kwart over twaalf 's nachts geschoten wordt. Daarna rennen meerdere mensen weg.

Na onderzoek is de 19-jarige man aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de schietpartijen en explosie. Hij zit nog vast. De politie vraagt iedereen om camerabeelden en informatie te delen met de recherche in Helmond.