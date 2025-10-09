Motorrijder haalt nat pak nadat hij uit de bocht vliegt

Een motorrijder is donderdagavond in de sloot beland op de Veerweg in Sprang-Capelle. Een ambulance, de brandweer en politie kwamen met spoed ter plaatse. De man is uit de sloot gehaald en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over negen in de avond. De man reed richting Sprang-Capelle toen het misging in een S-bocht. Hij reed rechtdoor en kwam in de sloot van zo'n 1.80 meter diep terecht. Het slachtoffer belde zelf een familielid uit de buurt die de hulpdiensten heeft ingeschakeld.

Een takelbedrijf heeft de motor uit het water gehaald. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak van het ongeluk is.