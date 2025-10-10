Automobilist wil afgesloten afslag nemen, schrikt en botst op bestelbus

Een automobilist is donderdagavond op een bestelbus gebotst op de A59 bij Heesch. De bestuurder wilde daar de afslag nemen, maar die was afgesloten vanwege werkzaamheden. Dat had de automobilist over het hoofd gezien.

Op het laatste moment week de bestuurder uit, maar raakte hierbij de bestelbus en de vangrail.

Flinke schade

De bestelbus liep bij de botsing flinke schade op aan de voorkant. Daarnaast brak de voorwielas van de aanhangwagen af. De auto raakte aan de voorkant en zijkant flink beschadigd. Bij de botsing raakte niemand gewond.

Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

