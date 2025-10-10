Navigatie overslaan

13 mensen zonder vervoersbewijs uit trein gehaald, een trok aan noodrem

Vandaag om 06:09 • Aangepast vandaag om 10:57
Foto: Instagram Veiligheid& Service Den Bosch.
Foto: Instagram Veiligheid& Service Den Bosch.
nl
Dertien mensen zijn donderdag door veiligheidsmedewerkers uit een trein gehaald op station Eindhoven. Het bleek te gaan om mensen die op weg waren naar Ter Apel. Ze hadden geen vervoersbewijs en bleken bij nader onderzoek ook geen geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

De veiligheidsmedewerkers waren naar het station gegaan na een melding dat er in de trein aan de noodrem was getrokken.

Escalatie
De vreemdelingenpolitie heeft een van de dertien Ter Apel-reizigers aangehouden. Dit was degene die aan de noodrem trok.

"De overige twaalf hebben in overleg met de vreemdelingenpolitie een geldig vervoersbewijs gekregen om hun weg naar Ter Apel te vervolgen", laat een woordvoerder van de NS vrijdagochtend weten. "Dit om verdere escalatie tijdens de rest van hun reis te voorkomen."

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!