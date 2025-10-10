13 mensen zonder vervoersbewijs uit trein gehaald, een trok aan noodrem

Dertien mensen zijn donderdag door veiligheidsmedewerkers uit een trein gehaald op station Eindhoven. Het bleek te gaan om mensen die op weg waren naar Ter Apel. Ze hadden geen vervoersbewijs en bleken bij nader onderzoek ook geen geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben.

De veiligheidsmedewerkers waren naar het station gegaan na een melding dat er in de trein aan de noodrem was getrokken.

Escalatie

De vreemdelingenpolitie heeft een van de dertien Ter Apel-reizigers aangehouden. Dit was degene die aan de noodrem trok.

"De overige twaalf hebben in overleg met de vreemdelingenpolitie een geldig vervoersbewijs gekregen om hun weg naar Ter Apel te vervolgen", laat een woordvoerder van de NS vrijdagochtend weten. "Dit om verdere escalatie tijdens de rest van hun reis te voorkomen."