Geen treinen tussen Breda en Tilburg, chaos op spoor compleet

Door een aanrijding op het spoor rijden er vrijdagochtend langere tijd geen treinen tussen Breda en Tilburg. Naar verwachting duurt de stremming tot kwart over twaalf.

Chaos op het spoor De druk op het Brabantse spoor neemt door het ongeluk nog extra toe. Tussen Den Bosch en Tilburg rijden door werkzaamheden de komende twee weken al geen treinen.

De problemen zij het grootst van vrijdagavond tot zondagochtend: dan rijden er helemaal geen treinen van, naar of via Den Bosch. Reizigers moeten het doen met vervangende bussen. Omdat bussen minder capaciteit hebben dan de trein, adviseert de NS om de spits zoveel mogelijk te vermijden.

Ook tussen Breda en Roosendaal rijden van vrijdag tot zaterdag geen treinen. Reizigers moeten daar rekening houden met zo’n 30 minuten extra reistijd.

Dit weekend rijden er ook bussen tussen Roosendaal en Bergen op Zoom en tussen Roosendaal en de Belgische grens.

Marathon van Eindhoven

Lopers die dit weekend deelnemen aan de Marathon van Eindhoven moeten ook rekening houden met werk op het Brabantse spoor.

Vanuit Den Bosch rijden er dit weekend geen treinen naar de Lichtstad. Marathonlopers die met het OV naar Eindhoven reizen en op tijd aan de start willen verschijnen, zijn afhankelijk van vervangend busvervoer.