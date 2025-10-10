Eindhoven Marathon: weerman belooft ideaal weer om een mooie tijd te lopen

Goed nieuws voor de deelnemers aan de Marathon Eindhoven dit weekend. Het wordt uitstekend loopweer, vertelt weerman Johnny Willemsen van Weerplaza vrijdagochtend in het programma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant radio.

"Rond tien uur zondagochtend, bij de start van de hele marathon, zal het een graad of 12 zijn", verwacht Willemsen. "Er is dit weekend wel wat meer bewolking dan de afgelopen dagen en er zou een spatje motregen kunnen vallen. Maar dat stelt echt heel weinig voor." De lopers zullen er volgens de weerman geen last van hebben: "Het kan zelfs heel lekker zijn voor de deelnemers, zo hoor ik van collega's die ook weleens marathons lopen. De temperatuur is daarbij ook prima. Echt heel goed weer dus om een mooie tijd neer te zetten."

Ook voor de lopers van de halve marathon, die vanaf een uur of elf van start gaan, zullen de omstandigheden volgens de weerman prima zijn. "Het wordt uiteindelijk 16 graden zondag, maar die temperatuur halen we pas in de loop van de middag. Dan zijn de meeste deelenemers al binnen."

Zon

Zaterdag, als de 15- en 10-kilometerwedstrijden, de minimarathons en de City Run op het programma staan, is het weer vergelijkbaar met zondag, al is het dan een graadje warmer.