Jonge vrouw belaagd en in gezicht gestompt door agressieve BMW-rijder

De politie is dringend op zoek naar een agressieve BMW-rijder. De man belaagde vorige maand een jonge vrouw op de Rondweg in Uden. Bij het verkeerslicht stapte hij uit, sloeg hij de spiegel van haar bestelbus en stompte hij de vrouw in haar gezicht.

De vrouw reed eind september rond vier uur in een witte bus, type Transporter, richting de Industrieweg. Tijdens de rit werd ze herhaaldelijk lastiggevallen door een man in een BMW i4. Hij haalde de bus in, remde pal voor haar plotseling heel hard en maakte bedreigende gebaren.

Klappen bij het stoplicht

Vlak voor een stoplicht escaleerde de situatie: de BMW ging vol in de ankers, de chauffeur stapte uit en sloeg de spiegel van de bus van de vrouw kapot. Daarna sloeg hij met gebalde vuist vol in het gezicht van de jonge vrouw om vervolgens weer in zijn snelle elektrische auto te stappen en er vandoor te gaan.. De politie roept getuigen die iets gezien hebben op zich te melden.