NAVO oefent voor kernoorlog vanuit Volkel: 'jullie kunnen rustig slapen'

De vliegbasis Volkel speelt de komende twee weken de hoofdrol in een NAVO-oefening met de inzet van kernwapens. Meer dan zeventig vliegtuigen en tweeduizend militairen doen mee aan de oefening. Nederlandse en Amerikaanse straaljagers krijgen nepkernbommen onder de vleugels.

Ook vliegvelden in België, Engeland en Denemarken doen mee aan de oefening, die zich vooral afspeelt boven de Noordzee. Veertien NAVO-landen nemen deel. Nederlandse en Amerikaanse toestellen worden op doelwitten afgestuurd, uitgerust met nepkernwapens. Openheid

De militaire eenheden van de deelnemende landen leveren jacht-, radar- en tankvliegtuigen en oefenen met het bevoorraden en beschermen van de vliegtuigen. Ook wordt geoefend met elektronische oorlogsvoering en het verkennen van vijandig gebied.

Volgens Jim Stokes, chef nucleair beleid van de NAVO, is er meer openheid nodig om te laten zien dat de NAVO vooral defensief is ingesteld. Hij benadrukt dat de organisatie niet uit is op escalatie van de spanningen met Rusland.