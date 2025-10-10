NAVO oefent voor kernoorlog vanuit Volkel: 'jullie kunnen rustig slapen'
Ook vliegvelden in België, Engeland en Denemarken doen mee aan de oefening, die zich vooral afspeelt boven de Noordzee. Veertien NAVO-landen nemen deel. Nederlandse en Amerikaanse toestellen worden op doelwitten afgestuurd, uitgerust met nepkernwapens.
Openheid
De militaire eenheden van de deelnemende landen leveren jacht-, radar- en tankvliegtuigen en oefenen met het bevoorraden en beschermen van de vliegtuigen. Ook wordt geoefend met elektronische oorlogsvoering en het verkennen van vijandig gebied.
Volgens Jim Stokes, chef nucleair beleid van de NAVO, is er meer openheid nodig om te laten zien dat de NAVO vooral defensief is ingesteld. Hij benadrukt dat de organisatie niet uit is op escalatie van de spanningen met Rusland.
Geheimzinnig
Jarenlang hield de NAVO haar jaarlijkse oefening met massavernietigingswapens angstvallig stil. Tot vier jaar geleden was zelfs de naam, Steadfast Noon, geheim. Inmiddels kiest de organisatie voor meer openheid, al blijft het scenario van de oefening strikt geheim. Wel benadrukt de organisatie dat het gaat om een verzonnen vijand.
De nucleaire wapens binnen het bondgenootschap komen vooral uit de Verenigde Staten. Ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben hun eigen kernarsenaal.
Tijdens de oefeningen wordt niet met scherpe munitie geschoten. Nachtvluchten blijven de bewoners rondom de vliegbasis bespaard. “Jullie kunnen rustig slapen zonder herrie boven je hoofd”, zegt Stokes.
Gilze-Rijen
Niet alleen in Volkel is het druk in de lucht. Op vliegbasis Gilze-Rijen wordt de komende weken geoefend met F-35’s. Tussen 27 en 31 oktober en van 1 tot en met 3 december vliegen daar meerdere straaljagers. Defensie waarschuwt dat omwonenden last kunnen hebben van lawaai tijdens de trainingen.