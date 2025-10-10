Tientallen vliegtuigen oefenen met nepkernbommen vanaf Volkel

Vliegbasis Volkel speelt de komende twee weken de hoofdrol in een NAVO-oefening met de inzet van kernwapens. Meer dan zeventig vliegtuigen en tweeduizend militairen doen mee aan de oefening. Nederlandse en Amerikaanse straaljagers krijgen nepkernbommen onder de vleugels.

Ook vliegvelden in België, Engeland en Denemarken doen mee aan de oefening, die zich vooral afspeelt boven de Noordzee. Veertien NAVO-landen doen mee. De Nederlandse en Amerikaanse toestellen worden op doelwitten afgestuurd, uitgerust met nepkernwapens. Openheid

De militaire eenheden van de deelnemende landen leveren jacht-, radar- en tankvliegtuigen en oefenen met het bevoorraden en beschermen van de vliegtuigen. Ook wordt geoefend met elektronische oorlogsvoering en het verkennen van vijandig gebied. Volgens Jim Stokes, chef nucleair beleid van de NAVO, is er meer openheid nodig om te laten zien dat de NAVO vooral verdedigend is ingesteld. Hij benadrukt dat de organisatie niet uit is op escalatie van de spanningen met Rusland.

Geheimzinnig

Jarenlang hield de NAVO haar jaarlijkse oefening met massavernietigingswapens angstvallig stil. Tot vier jaar geleden was zelfs de naam, Steadfast Noon, geheim. Inmiddels kiest de organisatie voor meer openheid, al blijft het scenario van de oefening strikt geheim. Wel benadrukt de organisatie dat het gaat om een verzonnen vijand. De nucleaire wapens binnen het bondgenootschap komen vooral uit de Verenigde Staten. Ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben hun eigen kernarsenaal.

Kernwapens in Volkel Jarenlang waren er vermoedens dat er massavernietigingswapens van de VS in Volkel opgeslagen zouden worden, maar het kabinet wilde dat lange tijd niet bevestigen of ontkennen. In 2013 verbraken oud-premiers Ruud Lubbers en Dries van Agt die stilte. Op de basis zouden 22 atoombommen liggen. In 2019 kwam de NAVO er per ongeluk op terug: door een blunder in een rapport werd bevestigd dat er Amerikaanse kernwapens liggen in Volkel. In het concept-rapport was te lezen dat de Verenigde Staten wapens op hebben geslagen in Volkel, Kleine-Brogel (België), Büchel (Duitsland) en enkele andere Europese bases. In een latere, aangepaste versie van het rapport werden de namen van die locaties weggehaald.

Tijdens de oefeningen wordt niet met scherpe munitie geschoten. Nachtvluchten blijven de bewoners rondom de vliegbasis bespaard. “Jullie kunnen rustig slapen zonder herrie boven je hoofd”, zegt Stokes. Gilze-Rijen

Niet alleen in Volkel is het druk in de lucht. Op vliegbasis Gilze-Rijen wordt de komende weken geoefend met F-35’s. Tussen 27 en 31 oktober en van 1 tot en met 3 december vliegen daar meerdere straaljagers. Defensie waarschuwt dat omwonenden last kunnen hebben van lawaai tijdens de trainingen.