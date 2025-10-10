Website plat: maken van een online afspraak in dit ziekenhuis onmogelijk

Er kunnen vrijdagochtend digitaal geen afspraken worden gemaakt bij het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. De site van het ziekenhuis ligt eruit. Ook de site van de gemeente Helmond is niet bereikbaar.

Beide sites worden verzorgd door Seneca uit Noordwijk. Dat bedrijf ontdekte vrijdagochtend dat de websites die zij in de lucht houdt niet werken. Volgens een woordvoerder van het bedrijf gaat het om zeker dertig sites van ziekenhuizen en gemeentes in Nederland die niet bereikbaar zijn. Of daar andere Brabantse ziekenhuizen en gemeentes bij zitten, kon de woordvoerder niet zeggen. Een snelle check leert dat de websites van andere ziekenhuizen in Brabant gewoon lijken te werken.

"Het is een technische storing die vannacht begon en vanmorgen werd ontdekt", vertelt de woordvoerder van Seneca. Volgens hem is er geen sprake van een aanval van buitenaf. "We werken met man en macht om het op te lossen."

Het Elkerliek Ziekenhuis laat via sociale media weten een link te delen waardoor mensen wel afspraken voor bloedprikken kunnen inplannen en ook hun patiëntendossiers kunnen inzien. Het ziekenhuis is telefonisch gewoon bereikbaar en ook de mail werkt.

Hoelang de storing van de website duurt, kon de woordvoerder van Seneca vrijdagochtend niet zeggen.