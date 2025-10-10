Werkzaamheden op A17: weg richting Roosendaal tien dagen lang dicht

Weggebruikers die de komende dagen over de A17 richting Roosendaal willen rijden, moeten rekening houden met vertraging. Rijkswaterstaat sluit vanaf vrijdagavond negen uur de snelweg helemaal af voor onderhoud. Het gaat om het stuk tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt De Stok. De afsluiting duurt tot en met maandagochtend 20 oktober.

In die periode is de weg volledig dicht voor al het verkeer, ook de op- en afritten in dit stuk zijn niet toegankelijk. Het gaat om de afslagen bij Standdaarbuiten, Stampersgat, Oudenbosch, Roosendaal-Noord en Roosendaal/Borchwerf. Ook verzorgingsplaats ’t Hol, inclusief het Texaco-tankstation, is niet bereikbaar.

Voor automobilisten betekent dit flink omrijden. Verkeer richting Roosendaal wordt omgeleid via de A59, A4 en A58, afhankelijk van waar iedereen vandaan komt. De verwachte extra reistijd kan oplopen tot een halfuur. Lokaal verkeer krijgt via borden ter plaatse andere routes aangeboden.

Onderhoud aan asfalt en vangrails

De afsluiting is onderdeel van het gebruikelijke onderhoud dat Rijkswaterstaat uitvoert binnen het zogenoemde Variabel Onderhoudscontract 2019. In deze tien dagen wordt gewerkt aan het vernieuwen van het asfalt, het vervangen van voegovergangen en het onderhouden van vangrails en andere onderdelen.

Volgens Rijkswaterstaat zijn dit noodzakelijke klussen om de veiligheid en doorstroming op de snelweg te kunnen blijven garanderen.

Afhankelijk van het weer

De werkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kan het werk worden uitgesteld en opnieuw worden ingepland.