Dit onveilige station wordt dit jaar aangepakt: 'Maak me er zorgen over'

Dit jaar wordt begonnen met de aanpak van de eerste drie Nederlandse treinstations waar mensen zich onveilig voelen. Het gaat om Bergen op Zoom, Almelo en Purmerend. Over deze stations kwamen de meeste signalen binnen, maakte staatssecretaris Thierry Aartsen van Infrastructuur vrijdagochtend bekend voor aanvang van de ministerraad.

Het demissionaire kabinet had al twintig miljoen euro uitgetrokken om de veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat zowel reizigers als NS-medewerkers zich op veel stations onveilig voelen.

'Iedere dag worden drie NS-medewerkers zwaar mishandeld'

"Ik maak me daar grote zorgen over", vertelde Aartsen. "Iedere dag worden gemiddeld gezien drie NS-medewerkers zwaar mishandeld of bedreigd. Heel veel mensen, vooral jonge vrouwen, voelen zich 's avonds onveilig in het openbaar vervoer." Het is de bedoeling dat de komende maanden op deze drie stations samen met reizigers wordt bekeken waar de grootste problemen zitten. "Wat zijn de smoezelige plekken? Moet er meer verlichting komen? Daar gaan we dus echt mee aan de slag."