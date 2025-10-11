Bezoekers homo-ontmoetingsplek voelen zich geïntimideerd door handhavers

Bezoekers van een homo-ontmoetingsplek aan de Zevenbergseweg in Berghem worden al jaren geïntimideerd door gemeentelijke handhavers. Dat stelt Platform Keelbos, een stichting die opkomt voor homo- en biseksuele mannen. "Het voelt als een homojacht", zegt een woordvoerder. Al jaren bestaan daar duidelijke afspraken over: zolang bezoekers zich aan de regels houden, zou de gemeente het officieus gedogen. Maar die afspraak wordt volgens Platform Keelbos steeds vaker geschonden.

De bossen aan de Zevenbergseweg worden al ruim dertig jaar gebruikt door mannen die elkaar ontmoeten voor seks. “De boa’s trekken zich nergens iets van aan”, vertelt Ruud. Hij is gebruiker van het bos en is aangesloten bij de stichting. “Ze bekeuren mannen zonder reden, vragen om legitimatie, en jagen mensen ’s avonds het bos uit. Een van hen heeft ooit zelfs tegen mij gezegd dat ze surveilleren op homo’s.” Mannelijke bezoekers kregen boetes voor verblijf in verboden bosgebieden, terwijl ze zich binnen de zogenoemde ‘roze driehoek’ bevonden. Ze kregen ook verkeersboetes waarvoor de Boa’s niet bevoegd zijn en boetes voor afval dat niet van hen was. Volgens de stichting zijn deze handelingen vooral gericht op de seksuele geaardheid van de bezoekers. “Zij handhaven niet de wet, maar hun eigen opvattingen. Zij vinden dat je geen sekscontact mag hebben in het bos.”

“Als ik iets met een leuke meneer wil doen, wil ik zeker niet gezien worden.”

Wettelijk is het niet verboden om buiten in de bossen seks te hebben. Seks in het openbaar waar iemand het kan zien, is wel strafbaar. “Als je voldoende moeite doet om onzichtbaar te blijven in het bos, dan is het niet strafbaar”, weet Ruud. “En als ik iets met een leuke meneer wil doen, wil ik ook zeker niet gezien worden.”

Ruud laat de ontmoetingsplek in Berghem zien (foto: Megan Hanegraaf).

Hij laat wat plekken zien die in het bos worden gebruikt door mannen. Daarvoor moet hij over boomstammen heen stappen, takken opzij doen en tussen de bosjes door lopen. “Het is geen gebaand pad, dus wandelaars of fietsers kunnen hier niet zomaar komen.”

“Iemands geaardheid speelt geen enkele rol bij het aanspreken op gedrag.”

In de gemeente Oss, waar Berghem onder valt, wappert zaterdag de regenboogvlag voor Coming Out Day. Toch waarschuwt Platform Keelbos dat het er achter die vlag minder rooskleurig aan toegaat. De gemeente benadrukt dat er geen sprake is van discriminatie. “Handhaving en inclusie staan los van elkaar”, zegt een woordvoerder. “Iemands geaardheid speelt geen enkele rol bij het aanspreken op gedrag.” Wel erkent de gemeente dat er sinds ongeveer twee jaar strenger wordt gehandhaafd op de Zevenbergseweg. Volgens de gemeente komt dat door de toenemende drukte in de natuurgebieden rondom de stad. Ook in de bossen bij de Zevenbergseweg wandelen, sporten en recreëren steeds meer mensen buiten de gebaande paden, wat leidt tot overlast en achtergelaten afval. Om die reden is het toezicht verscherpt, onder meer door de Groene boa, die sinds 2023 toezicht houdt op de natuurgebieden. “De Groene boa handhaaft regels die voor alle bezoekers gelden”, zegt de woordvoerder. “Hij kan mensen aanspreken bij overtredingen en boetes uitdelen. Dat vinden bezoekers misschien niet altijd fijn, maar het is nodig om de natuur te beschermen.”

“De regenboogvlag wappert, maar het voelt als schone schijn.”