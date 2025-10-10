Ongelukken op A27 en A2: meer dan een uur vertraging

Een brandende auto op de A27 tussen afslag Nieuwendijk en knooppunt Hooipolder zorgt vrijdagmiddag voor veel vertraging. De rijbaan richting Breda is afgesloten en de vertraging loopt op tot ruim een uur. Ook op de A2 was het raak. Na een ongeluk in de richting Utrecht schuifelde het verkeer langzaam vooruit.

De brandweer is bij de A27 aanwezig om de auto te blussen. Daarna moet de weg nog worden schoongemaakt, want er liggen olie- en benzineresten op het asfalt. Het duurt daardoor nog enige tijd voordat de weg weer open kan.

Vakantiespits

De forse files op de Brabantse wegen lijken een ongelukkige voorbode van een drukke vakantiespits. De ANWB verwacht vrijdagmiddag extra verkeer op de weg door de start van de herfstvakantie in regio Zuid.

Vooral op de A2 wordt extra drukte verwacht door vakantiegangers die richting het zuiden trekken. Ook elders in de provincie loopt het verkeer al vroeg in de middag vast.