Samenscholingsverbod na onrust en vernielingen in dorp: 'De maat is vol'

Burgemeester Boy Scholtze van de gemeente Drimmelen heeft een samenscholingsverbod tot na nieuwjaar ingesteld in Lage Zwaluwe. De aanleiding is een aantal flinke vernielingen met vuurwerk in het dorp. "Het verbod geldt voor groepen van drie mensen of meer tussen 14 en 26 jaar oud. De maat is vol."

“Ik ben vooral verdrietig en boos,” schreef hij eerder al over de vernielingen van afgelopen weekend. “Al sinds dag één probeer ik, goedschiks en kwaadschiks, de rust in het dorp te bewaren.”

Brievenbussen en prullenbakken in het dorp werden de afgelopen dagen opgeblazen. Ook auto’s moesten het ontgelden en winkelruiten werden vernield. "Met vuurwerk dat meer weg heeft van explosieven", zo schrijft Scholtze op sociale media.

Daarnaast werden mensen door de vandalen uitgescholden. Scholtze vraagt zich in zijn bericht af waarom het in zijn gemeente misgaat. “Hoezo dan? Wat maakt dat je hiertoe overgaat? Wees dan zo flink om dát uit te leggen!” schrijft hij in zijn online tirade, gericht aan de daders.

'Volstrekt onacceptabel'

"Een situatie zoals afgelopen weekend is volstrekt onacceptabel", benadrukt de burgemeester. "We trekken veel registers open om dit te stoppen."

Uiterlijk begin volgende week worden camera’s geplaatst aan de Nieuwstraat, om de openbare ruimte rond de winkelstraten te kunnen monitoren. Ook hebben politie en handhaving de benodigde capaciteit vrijgemaakt om te kunnen handhaven. De burgemeester spreekt zelfs van een 'gigantische' inzet.

"Geweld, agressie, intimidatie en discriminatie kunnen, zullen en mogen nooit het debat en onze maatschappij regeren", benadrukt Scholtze. "Ik zal er als burgemeester nooit voor buigen, maar dit aanpakken kan ik niet alleen. Alleen samen kunnen we zorgen voor veilige dorpen, laten we dat dan ook vooral doen."

Samenscholingsverbod

In januari riep de burgemeester ook al een samenscholingsverbod uit rond basisschool De Grienden. Toen werd het dorp geteisterd door een groepje jongeren. Zij trokken rond en vernielden eigendommen, ook sneuvelde een aantal ruiten van de bibliotheek. Ook toen laaide het vandalisme in de aanloop naar nieuwjaar op.