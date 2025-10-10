'Netflix-drugsbaron' Janus van Wesenbeeck verdacht van smokkel partij coke

Janus van Wesenbeeck (63) wordt verdacht van de smokkel van 540 kilo cocaïne in 2020. Dat bleek vrijdag in de rechtbank in Den Bosch waar de veroordeelde drugsbaron voor de rechter moest verschijnen in een eerste zitting na zijn aanhouding, begin juli. Van Weesenbeeck ontkende elke betrokkenheid, maar de rechtbank zag genoeg bezwaren en oordeelde dat hij zeker blijft vastzitten tot de volgende zitting op 4 december.

Het was maar een tussentijdse zitting, toch was de belangstelling groot. Er zat veel pers in de zaal om voor het eerst in lange tijd Janus van Wesenbeeck weer eens te zien. De Eindhovenaar is een bekende Nederlander sinds de Netflixserie Undercover, die op zijn leven zou zijn gebaseerd. Van Wesenbeeck is daar zo boos over dat hij inmiddels Netflix voor tientallen miljoenen heeft aangeklaagd. Janus is het er niet mee eens dat hij wordt afgeschilderd als brute seriemoordenaar en mensenhandelaar.

Van Wesenbeeck zat er opgewekt bij in de rechtszaal. Hij droeg een simpele spijkerbroek en een wit shirt en was niet vies van een grapje hier en daar. “Ik ben veel knapper”, zei hij toen de rechter constateerde dat hij niet Robert van V. (64) was, die ook terechtstaat voor drugshandel, maar verstek liet gaan. Inmiddels is Janus een beroemde crimineel met wie mensen op de foto willen. Volgens zijn advocaat kreeg Van Wesenbeeck een Jumbo-petje op in het huis van bewaring als verwijzing naar Frank Lammer die hem speelde in Undercover. De bewaarders wilden zo met hem op de foto.

Van Wesenbeeck zwaaide wat naar bekenden in de zaal en vertelde de rechters dat hij graag vrij wil om voor zijn zieke moeder te zorgen, die er slecht aan toe is en uit huis is gezet. Ook wil hij zo snel mogelijk terug naar zijn vrouw en kinderen. Het juridische gedeelte liet hij over aan zijn advocaat, Michiel van der Marel. Die probeerde meteen een hele hoop gaten in de aanklacht van justitie te schieten. Van Wesenbeeck zou betrokken zijn bij de voorbereiding, bereiding en handel in harddrugs. En met name werd een ontdekte partij van 540 kilo cocaïne genoemd, met een connectie naar Turkije. Maar, stelt de advocaat, dat beveiligde account waarin steeds wordt gechat over die handel is helemaal niet van Janus van Wesenbeeck. Alle informatie en foto’s die zijn verstuurd kan iedereen vinden op internet, want Janus is een bekende persoon. Mensen gaan met hem op de foto en er is een boek over hem. Dus iedereen kan dat dat account hebben beheerd, meende hij. Ben jij geïnteresseerd in nog meer bijzondere rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Van Wesenbeeck werd op 2 juli aangehouden toen hij met zijn vriendin naar het gemeentehuis in Eindhoven was geweest om zijn paspoort te verlengen. Voor drugshandel in 2020 leek dat een heel overhaaste arrestatie, maar mogelijk speelde daarbij mee dat Janus op een dodenlijst zou staan. Het verhaal ging dat een Eindhovense rivaal iemand zou hebben ingeschakeld om Van Wesenbeeck uit de weg te ruimen.

Sindsdien zit de drugsbaron, die bij elkaar al zo’n twintig jaar cel heeft gehad voor drugshandel in Nederland en België, weer vast. En dat blijft dus voorlopig zo. De rechtbank gaat op 4 december opnieuw beoordelen of Van Wesenbeeck terecht vastzit. Ondertussen wordt wel aan de reclassering gevraagd onder welke voorwaarden hij eventueel op vrije voeten zou kunnen komen om in vrijheid de inhoudelijke behandeling af te wachten. Janus vatte het sportief op. Hij verblikte of verbloosde niet en even opgewekt als hij was gekomen, verliet hij ook weer de rechtszaal, zwaaiend naar bekenden. Ook zijn vriend Robert van V. blijft voorlopig in de cel.

