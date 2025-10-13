Wethouder hoopt dat nieuwe regering meer investeert in Brainportregio

Vol verwachting kijkt de Brainportregio Eindhoven uit naar de Tweede Kamerverkiezingen. Een nieuwe regering betekent ook weer nieuwe gesprekken over deze techregio met onder meer chipmachinefabrikant ASML. Wat kan de regio verwachten? Wethouder Stijn Steenbakkers noemt deze regio 'cruciaal voor Nederland' en is meteen duidelijk. Hij vindt het noodzakelijk dat een nieuw kabinet nog meer investeert in de Brainportregio.

De Brainportregio, onder aanvoering van chipmachinefabrikant ASML, groeit als kool. Het Veldhovense techbedrijf wil de komende jaren in Eindhoven verdubbelen van twintigduizend naar veertigduizend medewerkers. "Dit is de hightech hoofdstad van Nederland. Hier wordt het verdienvermogen van Nederland voor een groot deel ook bepaald", zegt wethouder Steenbakkers. Dat verdienvermogen gaat over geld dat binnenstroomt, maar ook over het welzijn van mensen. “Het betekent in deze regio dat je met relatief weinig mensen en relatief weinig ruimte, heel veel aan verdienvermogen kunt werken. Dat is echt cruciaal voor onze welvaart en ons welzijn. Het is heel goed voor de regio, maar ook heel goed voor Nederland en Europa.” De regio, met 21 gemeenten, heeft al afspraken met politiek Den Haag. Al heel veel geld is er toegezegd. Toch wil Brainportwethouder Steenbakkers nog graag aan die afspraken herinneren, nu er een nieuwe regering gaat komen.

"Voor Brainport is het belangrijk dat de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt, worden uitgevoerd." Volgens de wethouder moet er ook worden geïnvesteerd in extra voorzieningen en bereikbaarheid van de regio. "Hier moeten met Den Haag echt nog afspraken over gemaakt worden."

Tot 2040 is er naar schatting 2,8 miljard euro nodig om de basisvoorzieningen in de regio op peil te krijgen. Niet alleen geld is nodig. De Brainportregio wil stabiliteit. ”Deze regio zit - net als heel het land - te wachten op stabiliteit, voorspelbaarheid. Op een kabinet dat echt zaken aanpakt en problemen oplost. Sommige regelgeving moeten ze toch simpeler en flexibeler maken. Zo kun je lokaal makkelijker tot oplossingen komen. Daar wordt aan gewerkt, maar dat kan nog sneller", vindt Steenbakkers.

De Brainportregio (beeld: Omroep Brabant).

Volgens de wethouder is de 'Brainportmethode' een goed voorbeeld voor Den Haag om zaken voor elkaar te krijgen. Dat is een kwestie van kiezen en vervolgens honderd procent voor die keuze gaan. "Scherp kiezen is wat ik van Den Haag zou verlangen", zegt hij. “Die methode is hier uit noodzaak geboren. In de jaren negentig ging het hier echt slecht. Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden zijn toen bij elkaar gekomen. Die hebben samen gekozen: waar zijn we echt goed in?"

"Het antwoord is de hightech maakindustrie geweest. Het bedenken van slimme oplossingen voor grote maatschappelijke problemen. Slimme machines bedenken en die ook maken. Dat hebben we hier gedaan en dat is succesvol", legt Steenbakkers uit. "Maar dat betekent ook dat we tegen sommige dingen nee zeggen. Of we zeggen: daarvoor kun je veel beter naar een andere regio.” Politiek Den Haag moet daarom maar eens kijken naar hoe ze het volgens de 'Brainportmethode' in deze regio allemaal regelen. “Uiteindelijk draait dat om één woord: vertrouwen. Hier vertrouwen bedrijven, overheden en kennisinstellingen elkaar blind. In Den Haag zie ik bijna het tegenovergestelde. Te veel makkelijke politieke oneliners, onfatsoenlijke debatten met elkaar. Niet gericht op concrete oplossingen voor grote vraagstukken." Steenbakkers vervolgt: "Als je het oneens bent met elkaar, dan drink je net zo lang koffie, of eet je net zo lang worstenbrood met elkaar tot je er samen uit bent. En ik denk dat dat heel erg nodig is in Den Haag.” Ondertussen is de Brainportregio een voorbeeld voor andere regio’s geworden. “Kiezen waar je goed in bent en daar ook echt de beste of in de top drie van de wereld in proberen te blijven zitten. Dat kunnen we op veel meer vlakken in Nederland.”

Enorme uitbreiding De Brainportregio staat aan de vooravond van een enorme verandering. Wereldspeler ASML wil uitbreiden in Eindhoven en daarom moet binnen een halfjaar de eerste schop de grond in. Ook de toeleveranciers in de regio nemen dan veel personeel extra aan. De regio groeit tot 2040 naar verwachting met 150.000 inwoners, tot in totaal 950.000. In totaal werd er al bijna 4,5 miljard in de regio geïnvesteerd. Een deel daarvan komt uit de welbekende Beethovendeal. Alles om grote techbedrijven als ASML hier te houden en het dagelijks leven van de mensen in de Brainportregio aangenaam te houden.