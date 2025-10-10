Hiep hiep hoera! Brabants oudste inwoner blaast 108 kaarsjes uit

Op 10 oktober 1917 is ze geboren en deze vrijdag viert Annie van Laarhoven-Van Horen in goede gezondheid haar zoveelste verjaardag. De inwoonster van Den Bosch blaast vrijdag 108 kaarsjes uit. Sinds mei van dit jaar is ze de oudste inwoner van Brabant.

Vrijdag kwam burgemeester Jack Mikkers de jarige job feliciteren. Op de vraag wat haar geheim is om zou oud te worden zei Annie: "Elke dag rummikubben, kaarten én een glaasje Tia Maria".

In mei ging Omroep Brabant langs bij Annie in woonzorgcentrum Van Neynsel, toen ze de oudste inwoner van Brabant werd. "Ik heb altijd normaal geleefd", vertelde ze toen. Ze dankt haar hoge leeftijd volgens eigen zeggen aan ‘goede genen’, al heeft ze inmiddels haar drie broers en twee zussen overleefd. Toch blijft ze in beweging: zo leerde ze pas zwemmen toen ze al ruim in de zestig was.

De grootste hoogtepunten van haar leven vindt Annie de geboorte van haar vier kinderen. Ze heeft inmiddels tien kleinkinderen en zeventien achterkleinkinderen. Haar zoon Joop overleed in 2005. In 1943 trouwde ze met haar man Toon, die overleed in 1992.

Annie vertelt hoe het is om de oudste inwoner van Brabant te zijn: