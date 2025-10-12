Frank Lammers is niet bang voor concurrentie van AI-acteurs

Terwijl heel Hollywood in de stress schiet over de opkomst van digitale acteurs, blijft Frank Lammers nuchter. In de podcast Ni Na Lammers Luisteren vertelt de Mierlose acteur dat hij niet wakker ligt van de komst van AI-actrice Tilly Norwood. “Als mensen een robot leuker vinden dan jij, dan moet je gewoon zorgen dat je leuker bent dan die robot.”

De digitale actrice Tilly Norwood - een creatie van Nederlandse makelij - werd gepresenteerd op een internationaal filmfestival en maakte daar flink wat los. Volgens Frank is die paniek onnodig. “Het blijft gewoon een soort stripfiguur. Ik kijk liever naar echte mensen, die een transformatie doormaken. Dat mis je bij een robot”, zegt Frank. Hij grapt: “Ik denk dat mensen liever kijken naar een iets te dikke, van oorsprong Brabantse acteur.” De acteur benadrukt dat zulke personages nog steeds aangestuurd moeten worden. “Iemand moet aangeven hoe ze moeten spelen, welke nuance erin komt en welke emotie. Dan moet je eigenlijk een acteur inhuren die tegen Tilly zegt: dit zus en zo spelen.” Hij betwijfelt dan ook of het uiteindelijk geld bespaart.

"Je kunt het maar beter omarmen."

Zijn podcastpartner Nina van den Broek ziet het iets anders. “AI gaat niet meer weg, dus je kunt het maar beter omarmen. Ik heb mezelf natuurlijk ook laten klonen tot een AI-nieuwslezer. Daarop waren de reacties ook heel wisselend”, zegt ze. Volgens haar zijn mensen op voorhand al te kritisch. “Het is goed om het gewoon te proberen. Dan mag je daarna best concluderen dat het niks is. Maar je moet het wel een kans geven.”

"Je blijft het voelen."

Frank vergelijkt de hype met eerdere filmtrends. “Weet je nog toen alles ineens in 3D moest? Iedereen dacht dat het de toekomst was. Drie jaar later was het voorbij", zegt hij. Volgens hem is dit hetzelfde. “Je blijft het voelen. Je mist de creativiteit, de empathie en het talent van de acteur of nieuwslezer.” Hij concludeert: “Onderschat jezelf nou niet. Wij hebben een functie, namelijk de menselijkheid. Je hoeft er niet angstig voor te zijn, want AI gaat je rol niet overnemen. Als je echt iets kan, word je juist nog veel meer waard.” In de nieuwste aflevering van Ni Na Lammers Luisteren praten Frank en Nina ook over stemwijzerstress, Franks jaloezie en bierkeuzes. Beluister hieronder de hele aflevering: