Drukte op Brabantse snelwegen door start van vakantie: hier staat het vast

Het is vrijdagmiddag druk op meerdere snelwegen in onze provincie. Op de A16 bij de Moerdijkbrug stonden automobilisten rond half vijf een half uur in de file door een ongeluk. Een berger heeft de betrokken auto's getakeld.

Ook op de A17 vanuit Roosendaal moeten automobilisten rekening houden met een half uur vertraging. Een kapotte auto op de A29 tussen Bergen op Zoom en Rotterdam zorgde op het hoogtepunt voor zo'n veertig minuten vertraging. De linkerrijstrook was daar een tijdje dicht.

Vakantie drukte

Op de A58 richting Breda was het ook druk en liep de vertraging op tot een half uur. Door de herfstvakantie verwacht de ANWB vrijdagmiddag drukte op de Brabantse snelwegen.

Dat begon vrijdag vroeg op de middag al met een brandende auto op de A27 die voor meer dan een uur vertraging zorgde. En op de A2 stonden ook forse files.