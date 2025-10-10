Wens gaat in vervulling voor veerdienst: extra geld voor elektrisch pontje

Een droom komt uit voor het veerpontje dat van Woudrichem naar Slot Loevestein vaart, want er komt een elektrische veerboot. De veerdienst heeft vrijdag 15.000 euro gekregen van het ANWB Fonds voor de aanschaf van het nieuwe exemplaar.

Bij Stichting Boven 't Gat, die de veerpont exploiteert, zijn ze dolblij met de financiële bijdrage. De stichting is uit meer dan 226 aanmeldingen een van de twaalf initiatieven in Nederland die geld krijgt. "Zo zetten we een duurzame stap vooruit", zegt voorzitter Aart Geurtsen. Het veerpontje kan volgens hem dankzij de elektrische veerboot een verbindende schakel in de regio blijven. "Maar ook een voorbeeld van milieuvriendelijke mobiliteit op het water zijn."

De nieuwe boot is al besteld en wordt in november geleverd, laat veerman Robin vrijdagmiddag weten. Hij zal de naam Hugo 2 dragen en de huidige Hugo vervangen. Met de komst van het nieuwe exemplaar komt er op de veerdienst een einde aan varen op benzine.

Meer fietsen

Op de Hugo 2 is er ook meer ruimte voor fietsen. "Afhankelijk van hoeveel spullen alle fietsers bij zich hebben, kunnen er twaalf mensen en fietsen mee op de boot", zegt de veerman. Dat is bij de huidige boot niet het geval. Daar is slechts plek voor zo'n vier of vijf fietsen.

Oude veerdienst

Al eeuwenlang vaart de veerpont tussen het vestingstadje en het kasteel. Historici denken dat de pont sinds de bouw van Slot Loevestein, rond 1360, al in gebruik is. Het bracht soldaten heen en weer die gelegerd waren op het kasteel of in Woudrichem. Een groep dronken soldaten sloeg eind 19e eeuw de blinde veerman Bastiaan Pippeling dood, omdat hij weigerde om hen over te zetten.

In 2019 kwam de veerdienst zonder veerbaas te zitten. Het sjouwen van de zware fietsen kon de toenmalige veerman Philip Vink niet meer aan. Hij stopte na tien jaar heen en weer te hebben gevaren.