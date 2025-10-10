Willem II ziet kansen voor groei stadion: 'Niet wachten maar nu uitbreiden'

Willem II hoopt de tribune met daarop de fanatieke supporters binnenkort met ruim vijfhonderd plekken uit te kunnen breiden. De club dient maandag een vergunningsaanvraag in bij de gemeente Tilburg. Als het aan supportersclub-voorzitter Jan van den Dries ligt, komt de uitbreiding er zo snel mogelijk. "Je moet het ijzer smeden als het heet is."

Algemeen directeur Merijn Goris ziet volop groeimogelijkheden in het Koning Willem II Stadion. “Hoewel niet elke wedstrijd gewonnen kan worden, is het duidelijk dat Willem II als club in de lift zit. Het stadion is ook dit seizoen weer volledig uitverkocht, zelfs direct na de degradatie. Dat is niet alleen een groot compliment aan en van onze supporters, maar betekent ook een enorme kans”, schrijft hij in een bericht over de toekomstplannen.

Willem II gaat voor een uitbreiding bij de vakken achter de goal waar de harde kern zit. Richting de gracht komen er meerdere rijen met stoelen bij. De KingSide heeft nu een capaciteit van 2460 plekken en daar komen ruim 500 plekken bij. De totale capaciteit van het Koning Willem II Stadion gaat dan richting de 15.200 plekken.

Goris: “We hebben in aanloop naar deze aanvraag intensief en constructief overleg gehad met zowel de gemeente als de politie, en hebben er vertrouwen in dat dit traject positief wordt afgerond. Met straks ruim 500 extra supporters op de KingSide wordt de groei letterlijk hoorbaar in het stadion.”

Als de vergunning wordt verleend en als er ruimte is in het competitieprogramma, wil Willem II snel beginnen met de werkzaamheden. Goris kijkt niet alleen naar de KingSide, maar ook naar andere delen van het stadion. “Zo hebben we vorig jaar de sectoruitbreiding op de lange zijde afgerond, en werken we nu aan plannen om hetzelfde te doen aan de Goolse Kant (vakken L, M, N, O). Daarmee willen we ook de beleving voor de trouwe supporters aan die kant verder verbeteren.”