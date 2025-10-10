Navigatie overslaan

Ongeluk tussen fiets en vrachtwagen, fietser (91) overleden

Vandaag om 16:33 • Aangepast vandaag om 17:27
Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink
Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink
Een 91-jarige fietser uit Schijndel is vrijdagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk met een vrachtwagen op de kruising van de Boxtelseweg en Langeweg in Schijndel. De politie onderzoekt hoe het dodelijke ongeluk kon gebeuren.
Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

De hulpdiensten kwamen naar het ongeluk, maar hulp mocht niet meer baten. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De politie vraagt getuigen om zich te melden.

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink
Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink

