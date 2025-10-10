Ongeluk tussen fiets en vrachtwagen, fietser (91) overleden

Een 91-jarige fietser uit Schijndel is vrijdagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk met een vrachtwagen op de kruising van de Boxtelseweg en Langeweg in Schijndel. De politie onderzoekt hoe het dodelijke ongeluk kon gebeuren.

De hulpdiensten kwamen naar het ongeluk, maar hulp mocht niet meer baten. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie vraagt getuigen om zich te melden.