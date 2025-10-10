Navigatie overslaan

Scooterrijder vliegt over het asfalt bij botsing met auto

Vandaag om 16:57 • Aangepast vandaag om 17:13
Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink
Een scooterrijder is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de kruising van de Broekweg en de Hoogstraat in Veldhoven. De scooterrijder zou een paar meter verderop op het asfalt terecht zijn gekomen.
Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

Buurtbewoners ontfermden zich over het slachtoffer. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen van de scooterrijder zijn. Het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis.

De auto liep flinke schade op bij het ongeluk en wordt getakeld door een bergingsbedrijf. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink
