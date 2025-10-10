Man overleden nadat hij gewond in park werd gevonden, mogelijk misdrijf

Een 47-jarige man die afgelopen maandag bewusteloos werd gevonden in een park aan het Vrouwenhof in Roosendaal is aan zijn verwondingen overleden in het ziekenhuis. Dat meldt de politie vrijdag. Er wordt onderzoek gedaan naar zijn overlijden, omdat er mogelijk sprake is geweest van een misdrijf.

De man uit Roosendaal werd maandag rond half drie in de middag gewond en bewusteloos gevonden in het park. Hij is toen naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleken de verwondingen mogelijk door geweld te zijn toegebracht.

De politie vermoedt dat er sprake is geweest van een misdrijf en zoekt getuigen voor het onderzoek.