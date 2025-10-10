Dure spooktunnel en NAVO oefent met nepbommen: dit gebeurde er vandaag
De NAVO voert een grote kernwapenoefening uit vanaf vliegbasis Volkel. Meer dan 70 vliegtuigen en 2000 militairen doen mee aan de oefening met nepkernbommen. Nederlandse en Amerikaanse straaljagers vliegen tijdens de oefening boven de Noordzee. Hier lees je meer over de oefening:
Een tunnel en weg in Beugen worden al 15 jaar niet gebruikt, tot frustratie van omwonenden. De in 2011 aangelegde infrastructuur kostte tonnen maar is nooit in gebruik genomen voor autoverkeer. Alleen fietsers en voetgangers maken er gebruik van. Lees hier het hele verhaal:
De drie Zweedse verdachten zwijgen over de drievoudige moord in Oosterhout. De moorden van maart dit jaar werden voorbereid via Snapchat. De verdachten vlogen speciaal vanuit Stockholm naar België voor de liquidaties. Check hier alle details:
Mannelijke sekswerkers in Brabant werken vaak onzichtbaar. Hulpverleners hebben moeite om met hen in contact te komen. Dennis (15 jaar ervaring) vertelt openhartig over zijn werk: "Van mijn hobby mijn werk gemaakt." Hier lees je zijn verhaal: