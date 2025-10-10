Navigatie overslaan

Mensen bewusteloos in huis, brandweer meet op mogelijke gevaarlijke stoffen

Vandaag om 19:13 • Aangepast vandaag om 19:45
Archieffoto: Karin Kamp
Twee mensen zijn vrijdagavond bewusteloos gevonden in een huis aan de Schoor in Sint-Oedenrode. Na reanimatie zijn de mensen weer bij kennis gekomen, maar zij moesten wel mee naar het ziekenhuis. De brandweer voert rond zeven uur metingen uit om te kijken of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. De politie houdt rekening met alle scenario's.
Evie Hendriks

De politie en brandweer doen onderzoek in het huis. Volgens een politiewoordvoerder is nog niet duidelijk hoe de mensen bewusteloos zijn geraakt. Daarom worden alle mogelijke scenario's onderzocht. De brandweer focust zich op een meting om te kijken of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.

