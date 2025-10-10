Navigatie overslaan

Auto botst achterop auto met pech en vliegt in brand

Vandaag om 21:33
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
Twee auto's zijn vrijdagavond uitgebrand aan de Hannie Schaftlaan in Rijen. Een van de auto's stond met pech langs de kant van de weg toen de andere auto achterop klapte. Na de botsing vlogen de auto's in de fik.
Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

De bestuurders van de auto's raakten wonder boven wonder niet gewond bij het ongeluk. De achterste auto vloog als eerste in brand na de botsing. De voorste auto ramde door de klap een boom naast de weg en vloog na de aanrijding ook in brand.

De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat beide auto's beschadigd raakten door de brand. De politie heeft de rondweg van Rijen afgezet voor verkeer. Er is bij een van de bestuurders een alcohol- en drugstest uitgevoerd, maar de uitslag hiervan is nog niet bekend.

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
