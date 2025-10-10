Bewoners van flat moeten halsoverkop hun huis uit na brand

Bewoners van een flat aan de Ter Heidestraat in Helmond zijn vrijdagavond geëvacueerd, omdat er brand was uitgebroken in een appartement op de derde etage. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De bewoners van het appartement waar brand uitbrak, zouden niet thuis zijn geweest. Flatbewoners op de derde etage, maar ook op andere etages van de flat van vier hoog, werden uit voorzorg geëvacueerd. Zij stonden vrijdagavond buiten toe te kijken hoe de brandweer het vuur bluste.

Rookontwikkeling

Rond halftwaalf werd het vuur ontdekt. Bij de brand kwam veel rook vrij. Twee blusvoertuigen en een hoogwerker van de brandweer kwamen op de brand af, evenals de politie.

De brand was even voor middernacht onder controle. Een persoon is nagekeken in de ambulance, maar verder raakte niemand bij de brand gewond.

Wat de oorzaak van de brand is, is niet duidelijk.