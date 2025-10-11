Automobilisten maken dollemansrit op hoge snelheid: 'Levensgevaarlijk!'

Een automobilist die pas sinds kort een rijbewijs heeft, moest deze na een ware dollemansrit vrijdagavond inleveren bij agenten van de politie Boxtel-Vught-Gestel.

De bestuurder viel de agenten, die surveilleerden in een opvallende auto, op toen deze samen met nog een andere automobilist bij een stoplicht met piepende banden en op zeer hoge snelheid wegreed richting de snelweg. De agenten gingen achter hen aan.

Levensgevaarlijk

Op de snelweg reed een van de automobilisten bij het invoegen over het puntstuk. Daarna werd de snelheid verder verhoogd naar ruim 185 kilometer per uur.

De bestuurder die over puntstuk reed, hield ondanks de enorme snelheid veel te weinig afstand tot de auto voor hem. "Levensgevaarlijk", benadrukt de politie.

Stopteken

Na zo'n vier kilometer op deze hoge snelheid gereden te hebben, namen beide bestuurders dezelfde afslag en reden zij ergens de bebouwde kom in. Ook daar reden ze veel sneller dan is toegestaan.



Uiteindelijk kreeg de automobilist die meerdere overtredingen had begaan een stopteken. Deze moest het rijbewijs inleveren. Daarnaast kreeg deze bestuurder een proces-verbaal vanwege het rijden over het puntstuk op de snelweg en het onvoldoende afstand houden tot de automobilist voor hem. Hij is aangemeld voor een cursus op eigen kosten bij het CBR.



De andere betrokken automobilist konden de agenten niet stoppen, maar ook deze zal het rijbewijs moeten inleveren en ook deze wacht een cursus bij het CBR.