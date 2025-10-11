Advertentie
Slingerende motorrijdster gestopt op A50, vrouw is het niet eens met boete
Vandaag om 06:35 • Aangepast vandaag om 07:00
Een motorrijdster (30) is vrijdagmiddag door de politie gestopt op de A50 tussen Son en Veghel. Ze zagen haar daar, tijdens de drukte, tot vijf keer toe haar voorliggers rechts inhalen. Dit deed ze met abrupte stuurbewegingen.
Daarnaast hield de vrouw te weinig afstand van het overige verkeer. De vrouw is bekeurd en ze is aangemeld voor een cursus op eigen kosten bij het CBR.
Hardleers
Afgelopen zomer werd de vrouw ook al door de politie van de snelweg gehaald omdat ze rechts inhaalde. "Desondanks was ze het niet eens met de bekeuring", laat de politie weten op X. "Dit omdat het overige verkeer volgens haar ook onvoldoende rechts hield. Dit terwijl ze zelf over een afstand van twaalf kilometer onvoldoende rechts had gehouden."
De politie noemt de vrouw hardleers.
