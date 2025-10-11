Slingerende motorrijdster gestopt op A50, vrouw is het niet eens met boete

Een motorrijdster (30) is vrijdagmiddag door de politie gestopt op de A50 tussen Son en Veghel. Ze zagen haar daar, tijdens de drukte, tot vijf keer toe haar voorliggers rechts inhalen. Dit deed ze met abrupte stuurbewegingen.

Daarnaast hield de vrouw te weinig afstand van het overige verkeer. De vrouw is bekeurd en ze is aangemeld voor een cursus op eigen kosten bij het CBR.