PSV-ster verrast rouwende familie: 'Hoop dat jullie hier kracht uit halen'

PSV-ster Ivan Perisic bezorgde deze week de rouwende familie De Koning een enorme verrassing. In april kwam vader De Koning om bij een motorongeluk. De aanvaller kwam de familieleden in eetcafé De Verlenging hoogstpersoonlijk een hart onder de riem steken.

De drie kinderen van het gezin zijn allemaal groot fan van Perisic. Ze hoopten tijdens de fandag in juli al met hem op de foto te gaan. Dit mislukte helaas, omdat de ervaren Kroaat aan de andere kant van het stadion bleek te staan. De zus van de overleden man besloot daarop naar PSV te schrijven, en met succes. De club nodigde de familie uit voor een lunch in Eetcafé De Verlenging, onder het mom dat de familie deze had gewonnen.

Op beelden is te zien hoe Perisic, terwijl de familie lekker aan het eten is, ineens de ruimte binnenstapt. "Hi guys!" Een meisje kijkt verrast om en een jongen slaat vol verbazing een hand voor zijn mond. "Smakelijk eten", wenst de Kroaat hen toe.

"Niet verdrietig zijn, het is goed zo."

Een meisje kan haar tranen niet bedwingen. "Hoe gaat het met jullie", vraagt de international de familieleden. "Ze zijn erg verrast", legt een familielid Perisic uit. "Ik zie het", knikt de Koraat, hij zich over het meisje ontfermt en haar een dikke knuffel geeft. "Dat is geen probleem. Niet verdrietig zijn, het is goed zo." Hij vertelt: "Ik hoorde jullie verhaal. Het spijt me van jullie vader. Toen ik het hoorde, heb ik geen seconde getwijfeld om naar jullie toe te komen om jullie eventjes te steunen. Jullie steunen ons tenslotte ook als wij hier voetballen. Dit is wel het minste wat ik voor jullie kan betekenen. Blijf sterk. Voor jullie moeder, opa en jullie tante. Ik hoop dat jullie hier kracht uit halen."