Motorrijder zonder rijbewijs gaat hard onderuit, had motor geleend

Vandaag om 10:15 • Aangepast vandaag om 10:50
Een motorrijder is vrijdagnacht gewond geraakt op bedrijventerrein Katsbogten in Tilburg. Hij ging met flinke snelheid onderuit op de Clara Zetkinweg.
Peter de Bekker

De motorrijder droeg geen beschermde kleren. Daardoor liep hij flinke schaafwonden op. De schoen van de man belandde tientallen meters verder op het wegdek en zijn helm raakte zwaar beschadigd.

De man blijkt geen rijbewijs te hebben. Hij had de motor geleend van een vriend.

