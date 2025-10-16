Milou (17) koos voor euthanasie, documentaire vertelt haar verhaal

"Ik verlang zo naar een humaan en mooi afscheid thuis bij mama en papa." Deze wens van de 17-jarige Milou Verhoof uit Bavel is op 2 oktober 2023 uitgekomen. Na jaren vechten tegen haar psychische klachten, verdriet en pijn koos ze voor euthanasie. In de documentaire 'Milou's strijd gaat door' vertellen niet alleen haar ouders en vrienden, maar ook Milou zelf, over wat haar is overkomen. Met kunstmatige intelligentie (AI) is haar stem nagemaakt, waardoor ze fragmenten uit haar dagboek 'voorleest'.

Als kind was Milou een vrolijk meisje, maar vanaf haar elfde verandert ze. De ziekenhuisopname van haar broertje Daan brengt veel teweeg en er speelt nog meer. Milou wordt depressief, begint zichzelf te snijden en haar eerste seksuele ervaring is een verkrachting. Een opname bij de ggz maakt het alleen maar erger. Ondertussen wordt de doodswens van Milou groter, maar daar wordt niet naar geluisterd. Regisseur van de docu Bart Hölscher werkt al jaren samen met producent Rob Hüskens, de oom van Milou. "De familie was door meerdere mensen benaderd om haar verhaal te doen. Toen stelde Rob voor dat ik die documentaire zou maken", vertelt Hölscher. "Ik vroeg me af wie ik ben om dit verhaal te mogen vertellen, maar Milou had als grootste wens dat haar verhaal in alle openheid gedeeld werd."

"Als ik sterf wil ik dat de ggz mijn kist in mijn graf plaatst..."

Hölscher kreeg van de familie heel veel foto's, video's, tekeningen en dagboekfragmenten. "Je zit met haar babyfoto's, maar ook met haar TikTok-filmpjes. Dat laat je niet onberoerd, ook niet als maker. Samen met Rob en met mijn editor Tim heb ik best vaak gehuild tijdens het maken van de film."

In de jaren voor haar dood maakt Milou veel TikTok-filmpjes waarin ze haar pijn deelt. "Als ik sterf wil ik dat de ggz mijn kist in mijn graf plaatst... zodat ze me nog een laatste keer kunnen laten vallen", schrijft ze in een van haar filmpjes. "Ze zeggen dat als ik dood wil, ik dat al lang had gedaan, maar ik heb het al zo vaak geprobeerd in mijn wanhoop."

"Milou's honden herkennen haar stem, teken dat het gelukt is."

Naast filmpjes en tekeningen zijn ook dagboekfragmenten te horen die Milou's AI-stem voorleest. Hölscher heeft een voorvertoning van de documentaire gehouden voor de ouders van Milou, thuis met vrienden en familie van haar. "Millou's hond Puck zat in een andere kamer. Toen de nagemaakte stem van Milou te horen was, begon de hond te janken. Hij is bij ons komen liggen. Dat Puck haar emotie hierin herkende, is voor mij een teken dat het gelukt is." Niet alleen de weg naar haar dood wordt op indringende wijze in beeld gebracht, ook wat haar dood daarna allemaal teweeg heeft gebracht. Na het overlijden van Milou hebben veertien psychiaters en artsen een brandbrief naar het Openbaar Ministerie gestuurd waarin ze hun zorgen uiten. In de brief werd gezegd dat de wet zo niet is bedoeld en er werd aangedrongen op een strafrechtelijk onderzoek. Er ontstond een hoop discussie. Politieke partij NSC wilde hierop een stop voor drie jaar voor euthanasie bij psychisch lijden onder de dertig jaar.

"Wat voor jou uitzichtloos betekent, hoeft voor mij niet uitzichtloos te zijn."

Hölscher heeft deze discussie meegenomen in de film. "Ik vind het belangrijk om te laten zien hoe die euthanasiewet werkt als mensen psychisch lijden. Dat het kan. Al is het wel een ontzettend moeilijk verhaal, want wat voor jou uitzichtloos betekent, hoeft voor mij niet uitzichtloos te zijn. En dat moet je per geval bekijken, daar kun je geen regeltjes voor maken."

De documentaire Milou strijd door is vanaf 17 oktober te zien op Brabant+.