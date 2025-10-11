Navigatie overslaan

Man (20) opgepakt voor mishandeling in centrum, slachtoffer naar ziekenhuis

Vandaag om 11:19 • Aangepast vandaag om 11:35
Archieffoto: politie.
Een 20-jarige man uit Breda is vrijdagnacht opgepakt voor een mishandeling in het centrum van zijn woonplaats. Dat meldt de politie zaterdag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.
Ron Vorstermans

Agenten vonden het slachtoffer rond kwart over drie 's nachts op de grond op de Torenstraat in Breda. Daarna zagen de agenten hoe twee mannen zich uit de voeten maakten.

De mannen werden later staande gehouden door agenten op de Oude Vest. Een van de twee mannen, een 20-jarige Bredanaar, werd direct opgepakt. Hij was onder invloed van alcohol en werd meegenomen naar het bureau. De politie onderzoekt de zaak.

