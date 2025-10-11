Grote politieactie: 3 mannen opgepakt, wapens en drugs gevonden

Tijdens een grote politieactie zijn vrijdagavond twee mannen van 32 en 49 jaar aangehouden in een gebouw aan de Goirkekanaaldijk in Tilburg voor wapenbezit. Een 35-jarige man is opgepakt omdat hij zich niet kon legitimeren. Ook heeft de politie twee vuurwapens en soft- en harddrugs gevonden.

De politie viel rond elf uur 's avonds met vier arrestatieteams het gebouw binnen. Verder waren er zo'n 25 politieauto's, speurhonden en een droneteam van de politie aanwezig. Ook was de gemeente Tilburg bij de inval aanwezig, omdat het pand van de gemeente is. "Wij verhuren het aan de Marokkaanse Stichting Tilburg (MAST) en wij zijn ook overvallen door wat er gebeurd is", vertelt een woordvoerder.

In het gebouw waren zo'n dertig mensen aanwezig en allemaal zijn ze gecontroleerd. Er werd een vuurwapen gevonden en in beslag genomen. Alle auto's op het terrein zijn ook gecontroleerd en een van de auto's werd een tweede vuurwapen gevonden.

Er wordt nog onderzoek gedaan naar wat en hoeveel drugs er is gevonden. De drie mannen die zijn aangehouden hebben volgens de politie voor nu nog geen bekende vaste woon- of verblijfplaats.